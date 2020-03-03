Ларису Долину раскритиковали за наряд-ночнушку на «Вечернем Урганте»

Лариса Долина играет роль в спектакле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», премьера которого состоится 13 марта в Театре на Таганке. Она предстанет перед поклонниками в образе хозяйки торговой лавки, где продают пирожки с человечиной. Авторы проекта пообещали обрадовать всех пришедших на премьеру зрителей оригинальным сюжетом. По признанию исполнительницы, она обожает экспериментировать, а в последнее время скучает за мюзиклами, потому как давно в них не играла, хотя это любимый жанр.Как считают фанаты, Лариса Долина хорошо выглядит в свои 64 года, а некоторые из них высказали такую точку зрения кумир перенесла пластическую операцию, чем будто бы и объясняется ее внешность. Другие подвергли критике наряд отечественной знаменитости: Якобы Долина выглядела таким образом, что не так давно встала с кровати и не успела быстро переодеть ночную рубашку. «Пижама с халатом», «Полная безвкусица, как обычно», - прокомментировали фолловеры стиль певицы. В это же время никто не упрекнул ее в лишнем весе. Звезда постоянно пыталась бороться с дополнительными килограммами, но ранее прекратила это делать. Ей надоело держать себя в рамках, а теперь Лариса Долина хочет жить в собственное удовольствие, хотя и не исключает, что избавиться от небольшого количества калорий было бы неплохо. Свой пример она подает ближайшим родственникам. Например, дочь Лина и внучка Александра в настоящее время не очень хорошо себя чувствуют, что беспокоит ее.