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Ученые: В яйцеклетках женщин не существует стволовых клеток

Ученые из Швеции исследовали все типы клеток в яичниках женщин. Специалисты сделали вывод, что стволовых клеток там нет.

Исследователи проанализировали свыше 24 000 клеток, которые собрали из яичников 21 участницы эксперимента. Дополнительное изучение медулл дало возможность создать целостную картину клеток яичников. Ученые искали подтверждение или опровержение наличия стволовых клеток в репродуктивном органе человека, поскольку после изучения яичников животных, проводившегося ранее, было установлено их отсутствие. В яичниках существуют только периваскулярные клетки. Данное исследование подтвердило результаты опытов на животных. Таким образом, ученые доказали отсутствие в яйцеклетках человека стволовых клеток.

Ученые полагают, что результаты исследования позволят улучшить методы лечения бездетности, поскольку до этого времени многие способы ее преодоления были основаны на присутствии в репродуктивном органе стволовых клеток. Также специалисты подчеркнули, что женское бесплодие требует еще множества исследований.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:58

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