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В МЧС предупреждают, что Санкт-Петербург будет окутан опасным туманом

Спасатели оповещают жителей Санкт-Петербурга о снижении видимости 3 марта до 500 метров и меньше. В МЧС предупреждают, что город будет окутан опасным туманом на протяжении всего дня.

Сотрудники спасательных служб напоминают петербургским водителям о важности осторожной езды во время сильного тумана. В первую очередь автолюбителям рекомендуется придерживаться медленных скоростей и сохранять повышенную внимательность. Несмотря на прогнозы синоптиков, которые сообщают о снижении видимости до 500 метров, иногда наблюдаются случаи, когда она падает до 20 и даже пяти километров в час.

В МЧС говорят, что главное следовать одному правилу: скорость машины должна быть не больше половины расстояния видимости. Все же, если дороги не видно далее, чем до двух метров - лучше остановить автомобиль, чем ехать вслепую. Кроме прочего, в северной столице в дальнейшем прогнозируются более благоприятные погодные условия, которые характеризуются повышенной облачностью, небольшими осадками и температурой воздуха в 4-7 градусов по Цельсию.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:48

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