В останках динозавров впервые обнаружили живую ДНК
Международная группа исследователей в процессе изучения останков древнего динозавра возрастом 75 млн. лет сумела обнаружить в его хрящевых тканях несколько клеток, которые сохранились до нынешних времен. Как считают ученые, это открытие служит доказательством того, что ДНК может быть потенциально очень долговечной.
Палеонтологи провели тщательное изучение останков двух особей утконосого динозавра, которые хранятся в музее Скалистых гор. В результате в одном из образцов было найдено сразу несколько сохранившихся спустя миллионы лет клеток, которые находились внутри кальфицированных тканей хрящей у самых краев кости. Две из этих клеток к моменту обнаружения оказались даже связаны межклеточным мостиком, а внутри них отчетливо различается темный материал, который напоминает ядро. Более того, в одной из хрящевых клеток ученые нашли удлиненные структуры темного цвета, которые морфологически соответствуют форме и виду хромосом.
Палеонтологи провели тщательное изучение останков двух особей утконосого динозавра, которые хранятся в музее Скалистых гор. В результате в одном из образцов было найдено сразу несколько сохранившихся спустя миллионы лет клеток, которые находились внутри кальфицированных тканей хрящей у самых краев кости. Две из этих клеток к моменту обнаружения оказались даже связаны межклеточным мостиком, а внутри них отчетливо различается темный материал, который напоминает ядро. Более того, в одной из хрящевых клеток ученые нашли удлиненные структуры темного цвета, которые морфологически соответствуют форме и виду хромосом.
«Нам удалось выяснить, что органическая матрица, которая окружает окаменелые хрящевые клетки, реагирует на коллагеновые антитела. Дальнейшие тесты подтвердили наличие у этого вида древних рептилий остатков оригинальных белков со следами ДНК», - подчеркивают авторы исследования.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:42