В останках динозавров впервые обнаружили живую ДНК

«Нам удалось выяснить, что органическая матрица, которая окружает окаменелые хрящевые клетки, реагирует на коллагеновые антитела. Дальнейшие тесты подтвердили наличие у этого вида древних рептилий остатков оригинальных белков со следами ДНК», - подчеркивают авторы исследования.





Палеонтологи провели тщательное изучение останков двух особей утконосого динозавра, которые хранятся в музее Скалистых гор. В результате в одном из образцов было найдено сразу несколько сохранившихся спустя миллионы лет клеток, которые находились внутри кальфицированных тканей хрящей у самых краев кости. Две из этих клеток к моменту обнаружения оказались даже связаны межклеточным мостиком, а внутри них отчетливо различается темный материал, который напоминает ядро. Более того, в одной из хрящевых клеток ученые нашли удлиненные структуры темного цвета, которые морфологически соответствуют форме и виду хромосом.