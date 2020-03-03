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В останках динозавров впервые обнаружили живую ДНК

Международная группа исследователей в процессе изучения останков древнего динозавра возрастом 75 млн. лет сумела обнаружить в его хрящевых тканях несколько клеток, которые сохранились до нынешних времен. Как считают ученые, это открытие служит доказательством того, что ДНК может быть потенциально очень долговечной.
В останках динозавров впервые обнаружили живую ДНК

Палеонтологи провели тщательное изучение останков двух особей утконосого динозавра, которые хранятся в музее Скалистых гор. В результате в одном из образцов было найдено сразу несколько сохранившихся спустя миллионы лет клеток, которые находились внутри кальфицированных тканей хрящей у самых краев кости. Две из этих клеток к моменту обнаружения оказались даже связаны межклеточным мостиком, а внутри них отчетливо различается темный материал, который напоминает ядро. Более того, в одной из хрящевых клеток ученые нашли удлиненные структуры темного цвета, которые морфологически соответствуют форме и виду хромосом.

«Нам удалось выяснить, что органическая матрица, которая окружает окаменелые хрящевые клетки, реагирует на коллагеновые антитела. Дальнейшие тесты подтвердили наличие у этого вида древних рептилий остатков оригинальных белков со следами ДНК», - подчеркивают авторы исследования.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:42

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