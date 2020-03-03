"Всегда мойте руки с мылом": Анастасия Решетова поделилась памяткой для профилактики коронавируса

Анастасия Решетова разместила снимок в медицинской маске, назвав ее самым актуальным аксессуаром 2020 года. В комментарии возлюбленная Тимати написал, что женщина у которой есть маленький ребенок должна более тщательно заботится о своем здоровье. Модель надеется, что это лишь искусственно спровоцированный психоз колоссального масштаба, который кроме рецессии мировых рынков не принесёт никаких бед. Анастасия Решетова не призывает приобщаться к всеобщей панике на фоне новой эпидемии, но все же решила оставить памятку для профилактики коронавируса.Знаменитость отметила, что необходимо мыть руки с мылом, а если нет возможности протирать спиртовыми салфетками. Также она посоветовала использовать медицинские маски, избегать большого скопления людей и периодически измерять температур. Если у человека проявляются симптомы коронавируса ему следует обратиться к врачу и сообщить ему о своем маршруте передвижения и о всех людях, с которыми он общался.