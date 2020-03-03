АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

Стартовало голосование за лучшие игры 2019 года по версии LUDI Awards

Накануне состоялся дебют премии LUDI Awards, где уже стартовало голосование пользователей. По его результатам организаторы определят лучшие игровые проекты, персонажей, идеи и достижения геймеров в 2019 году.

В каждой из номинаций, которых насчитывается 24 единицы, отдать голос разрешается лишь один раз. Если же со временем пользователь переменит своё решение, он может снять поставленную отметку. Для того чтобы проголосовать, необходима авторизация. Параллельный опрос проводят и в соцсети «ВКонтакте».

Претендентами на звание «Игра 2019 года» являются следующие проекты: Resident Evil 2 (выпущена 25 декабря разработчиком Capcom R&D Division 1), японский слэшер Devil May Cry 5 от компании Capcom, приключенческий боевик Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware, компьютерная ролевая игра Disco Elysium от эстонской студии ZA/U, экшен с открытым миром Death Stranding от Kojima Productions.

Результаты голосования подведут после 27 марта.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Фадеев об участии Little Big в "Евровидении-2020" "Единственное здравое решение за последние…
Звезда проекта «Дом-2» Ирина Агибалова показала результат своего похудения за 1,5…
Стартовало голосование за лучшие игры 2019 года по версии LUDI…
Ученые из Израиля создали вакцину против…
Ани Лорак презентовала клип на песню "Я бы…
Volvo собирается выпустить кроссовер…
Дата выхода фильма «Не время умирать» может быть отложена из-за…
Marvel Games представила бесплатную игру Marvel Future Revolution для iOS и…
В Японии создали необычную кровать для…
Ученые: Дети являются самыми опасными носителями вируса…
Роза Сябитова не обиделась на Алику Смехову из-за вопроса о её…
В Сети назвали сроки выхода смартфонов линейки OnePlus…
Звезда «Дом-2» Настя Лисова определит дочь в элитный детский…
Пчелы два года прятались под потолком квартиры американца, скопив 45 килограммов…
"Всегда мойте руки с мылом": Анастасия Решетова поделилась памяткой для профилактики…
Жительница Челябинской области обвинила врачей в халатности, из-за которой она лишилась…
Читатели «Звездных войн: Скайуокер. Восход» раскрыли тайну появления…
Google создала робота, способного за несколько часов самостоятельно научиться ходить по разным…
"Я силой воли заставляю себя не напрягаться": Роза Сябитова рассказала, как борется с весенней…
Суп, который сварила звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель, удивил фанатов…
В Сети распространяют кадры, как звезде «Дом-2» Екатерине Скалон меняли нижнее…
Юрий Лоза сообщил, что не будет поддерживать Little Big на…
Никас Сафронов прокомментировал слухи о романе своего сына с Анастасией…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова решила напоить Ростов-на-Дону…
Оскароносного Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней 37 лет…
Виктория Боня удивила фанатов сменой…
Катя Гордон: "Любовь никогда не унижает, не мстит и не…
Ученые назвали способ развить скорость…
Просмотреть все новости