Стартовало голосование за лучшие игры 2019 года по версии LUDI Awards
Накануне состоялся дебют премии LUDI Awards, где уже стартовало голосование пользователей. По его результатам организаторы определят лучшие игровые проекты, персонажей, идеи и достижения геймеров в 2019 году.
В каждой из номинаций, которых насчитывается 24 единицы, отдать голос разрешается лишь один раз. Если же со временем пользователь переменит своё решение, он может снять поставленную отметку. Для того чтобы проголосовать, необходима авторизация. Параллельный опрос проводят и в соцсети «ВКонтакте».
Претендентами на звание «Игра 2019 года» являются следующие проекты: Resident Evil 2 (выпущена 25 декабря разработчиком Capcom R&D Division 1), японский слэшер Devil May Cry 5 от компании Capcom, приключенческий боевик Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware, компьютерная ролевая игра Disco Elysium от эстонской студии ZA/U, экшен с открытым миром Death Stranding от Kojima Productions.
Результаты голосования подведут после 27 марта.
В каждой из номинаций, которых насчитывается 24 единицы, отдать голос разрешается лишь один раз. Если же со временем пользователь переменит своё решение, он может снять поставленную отметку. Для того чтобы проголосовать, необходима авторизация. Параллельный опрос проводят и в соцсети «ВКонтакте».
Претендентами на звание «Игра 2019 года» являются следующие проекты: Resident Evil 2 (выпущена 25 декабря разработчиком Capcom R&D Division 1), японский слэшер Devil May Cry 5 от компании Capcom, приключенческий боевик Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware, компьютерная ролевая игра Disco Elysium от эстонской студии ZA/U, экшен с открытым миром Death Stranding от Kojima Productions.
Результаты голосования подведут после 27 марта.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:34