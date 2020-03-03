Стартовало голосование за лучшие игры 2019 года по версии LUDI Awards

Resident Evil 2

Devil May Cry 5

Sekiro: Shadows Die Twice

Disco Elysium

Death Stranding





В каждой из номинаций, которых насчитывается 24 единицы, отдать голос разрешается лишь один раз. Если же со временем пользователь переменит своё решение, он может снять поставленную отметку. Для того чтобы проголосовать, необходима авторизация. Параллельный опрос проводят и в соцсети «ВКонтакте».Претендентами на звание «Игра 2019 года» являются следующие проекты:(выпущена 25 декабря разработчиком Capcom R&D Division 1), японский слэшерот компании Capcom, приключенческий боевикот FromSoftware, компьютерная ролевая играот эстонской студии ZA/U, экшен с открытым миромот Kojima Productions.Результаты голосования подведут после 27 марта.