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Медики назвали причины пересыхания губ и способы лечения в домашних условиях

Медики назвали причины возникновения хейлита и способы лечения в домашних условиях. По мнению специалистов, чтобы избавиться от микротрещин и снять воспаление достаточно нормализовать водный баланс и увеличить количество продуктов в рационе, насыщенных витаминами группы В.
Медики назвали причины пересыхания губ и способы лечения в домашних условиях

Хейлит – это заболевание, которое поражает губы характерными поперечными микротрещинами, вызывает шелушение и болезненные ощущения. В зависимости от первопричины хейлоз разделяют на пять видов, самый распространенный из них – катаральный. Данный тип возникает на фоне изменений климата (лето-зима) и обветривания.

Врачи объясняют, что в отличие от других открытых участков тела, губы не имеют сальных желез, которые обеспечивали бы должное увлажнение и защищали от пересыхания. Эти функции берут на себя железы слизистой части на задней стенке кожно-мышечной складки. Однако из-за от недостатка воды в организме страдают все системы органов, в том числе и ротовая полость.

По словам медиков, лечение неосложненного хейлита можно провести самостоятельно. Прежде всего, необходимо отрегулировать количество употребления жидкости и добавить продукты, насыщенные витаминами группы В, в ежедневный рацион. Кроме того, не следует пренебрегать натуральными бальзамами для губ на основе растительных масел и в летний период выбирать помаду с защитой SPF 50+.

Врачи предостерегли от привычки облизывать губы не только на улице, но и в закрытых помещениях, и порекомендовали носить с собой уходовые средства, чтобы при необходимости всегда иметь возможность ими воспользоваться.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:09

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