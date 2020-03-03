Звезда «Дом-2» Настя Лисова определит дочь в элитный детский сад





Сейчас дочке бывшей участницы реалити «Дом-2» Насти Лисовой два года. Но девочка пока, так и не стала самостоятельной. Она спит вместе с родителями, ходит в подгузниках и практически не говорит. Молодая мама уверена, что с Мирославой нужно заниматься профессионалам.Ко всему, Настя признается, что устала от того, что ребенок находится рядом с ней каждую минуту ее жизни. Лисова отметила, что теперь у них нет няни так, как ей неудобно добираться до ее нового места жительства. Искать новую ей не хочется, потому что на это может уйти много времени. Поэтому экс-участница телестройки и решила подобрать хорошее дошкольное учреждение для ребенка.По словам Насти, найти хороший сад не так уж просто. Прежде чем отдать ребенка в какое-либо учреждение Лисова намерена сходить в него на экскурсию. Известно, что девушка выделила пока для себя два детских сада, один стоимостью 75 тысяч рублей, а за второй и вовсе нужно отдать 123 тысячи в месяц. Однако Настя Лисова хочет сначала понять, что за эти деньги могут предложить ее ребенку.Свое рассуждение насчет дошкольного учреждения для малышки Настя Лисова подытожила тем, что могла отдать Мирославу и государственный сад, но у них нет сайтов, где можно узнать какие там условия.