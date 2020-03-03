Volvo собирается выпустить кроссовер XC100
Недавно стало известно, что шведская автомобилестроительная компания Volvo собирается выпустить кроссовер XC100. Он может составить конкуренцию полноразмерным Mercedes-Benz GLE и BMW X7.
Длительный период времени XC90 являлся флагманом среди всех моделей кроссоверов компании Volvo, однако совсем скоро ему конкуренцию составит XC100. Согласно сообщению издания Automotive News, американским дилерам уже представили новинку. Основой для создания нового автомобиля станет растянутый вариант модульного шасси SPA – его удлинят на 178 мм, а ширину увеличат на 127 мм. Также будет присутствовать дополнительное пространство для удобного расположения шестерых или семерых пассажиров.
Присутствующие на презентации отмечают, конкурентам придётся очень постараться, чтобы придумать что-то лучше получившейся модели: "Кроссовер вмещает в себя характеристики XC90, Range Rover и Cullinan". Производство планируют начать во второй половине 2023 года на американском заводе в штате Южная Каролина. Стоит отметить, что в конце 2021 года также можно ожидать появление купеобразного электрического кроссовера C40, который создан на базе модели XC40. Модель будет эксклюзивной и не предназначается для массового потребителя – ежегодно планируют выпускать около 8000 экземпляров.
Длительный период времени XC90 являлся флагманом среди всех моделей кроссоверов компании Volvo, однако совсем скоро ему конкуренцию составит XC100. Согласно сообщению издания Automotive News, американским дилерам уже представили новинку. Основой для создания нового автомобиля станет растянутый вариант модульного шасси SPA – его удлинят на 178 мм, а ширину увеличат на 127 мм. Также будет присутствовать дополнительное пространство для удобного расположения шестерых или семерых пассажиров.
Присутствующие на презентации отмечают, конкурентам придётся очень постараться, чтобы придумать что-то лучше получившейся модели: "Кроссовер вмещает в себя характеристики XC90, Range Rover и Cullinan". Производство планируют начать во второй половине 2023 года на американском заводе в штате Южная Каролина. Стоит отметить, что в конце 2021 года также можно ожидать появление купеобразного электрического кроссовера C40, который создан на базе модели XC40. Модель будет эксклюзивной и не предназначается для массового потребителя – ежегодно планируют выпускать около 8000 экземпляров.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:22