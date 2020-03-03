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Marvel Games представила бесплатную игру Marvel Future Revolution для iOS и Android

Marvel Games занимается разработкой первой в мире RPG Future Revolution, чей сеттинг соответствует фильмам от MCU. Недавно компания представила тизер бесплатной игры с поддержкой iOS и Android.

Future Revolution является совместным проектом Marvel Games и Netmarble Corp, которая является компьютерной ролевой игрой с открытым миром. Местом действия является известная кинематографическая вселенная, созданная по мотивам супергеройских комиксов. После официального релиза, игроки смогут сыграть своими любимыми персонажами, вроде Капитана Америки, Капитана Марвел, Человека-паука или Доктора Стрэнджа.

Опубликованный тизер представил фанатам несколько фактов о готовящейся RPG: сюжет Marvel Future Revolution касается объединения нескольких реальностей, который образовали «Первичную Землю». Геймеры примут на себя роль членов команды супергероев Omega Flight, противостоящей натиску злодеев. Известно, что игра будет исключительно рассчитана на мобильные платформы с поддержкой iOS и Android. Как заявил представитель Marvel Games Билл Роузманн, презентация тайтла должна состоятся в конце весны.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:10

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