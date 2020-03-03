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В Японии создали необычную кровать для геймеров

Японская компания Bauhütte давно знакома любителям видеоигр, поскольку в ее специализацию входят разработка и производство мебели для игроков. В этот раз компания сумела удивить даже тех, кто готов к неожиданным сюрпризам: она создала необычную кровать для гейминга.
В Японии создали необычную кровать для геймеров

Иными словами, если все без исключения конкуренты создают исключительно игровые столы и кресла, пусть даже самые замысловатые и технически продвинутые, специалисты Bauhütte решили вырваться вперед именно за счет расширения потенциала индустрии. Они разработали кровать для гейминга, которая с легкостью интегрируется в привычное для ценителей видеоигр окружение: стол для мониторов с колонками и прочей периферии. Присутствуют в конструкции этого уникального спального места также и этажерки для игр, журналов, слотами под напитки и закуски и прочие полезные вещи.

Примечателен и тот факт, что новая кровать от Bauhütte комплектуется постельным бельем и даже шапочкой, призванной обеспечить наиболее удобное положение головы игрока. За эту необычную кровать японский производитель просит примерно 1050 долларов США, что эквивалентно примерно 70 тысячам российских рублей по актуальному курсу.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:04

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