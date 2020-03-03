В Японии создали необычную кровать для геймеров
Японская компания Bauhütte давно знакома любителям видеоигр, поскольку в ее специализацию входят разработка и производство мебели для игроков. В этот раз компания сумела удивить даже тех, кто готов к неожиданным сюрпризам: она создала необычную кровать для гейминга.
Иными словами, если все без исключения конкуренты создают исключительно игровые столы и кресла, пусть даже самые замысловатые и технически продвинутые, специалисты Bauhütte решили вырваться вперед именно за счет расширения потенциала индустрии. Они разработали кровать для гейминга, которая с легкостью интегрируется в привычное для ценителей видеоигр окружение: стол для мониторов с колонками и прочей периферии. Присутствуют в конструкции этого уникального спального места также и этажерки для игр, журналов, слотами под напитки и закуски и прочие полезные вещи.
Примечателен и тот факт, что новая кровать от Bauhütte комплектуется постельным бельем и даже шапочкой, призванной обеспечить наиболее удобное положение головы игрока. За эту необычную кровать японский производитель просит примерно 1050 долларов США, что эквивалентно примерно 70 тысячам российских рублей по актуальному курсу.
Иными словами, если все без исключения конкуренты создают исключительно игровые столы и кресла, пусть даже самые замысловатые и технически продвинутые, специалисты Bauhütte решили вырваться вперед именно за счет расширения потенциала индустрии. Они разработали кровать для гейминга, которая с легкостью интегрируется в привычное для ценителей видеоигр окружение: стол для мониторов с колонками и прочей периферии. Присутствуют в конструкции этого уникального спального места также и этажерки для игр, журналов, слотами под напитки и закуски и прочие полезные вещи.
Примечателен и тот факт, что новая кровать от Bauhütte комплектуется постельным бельем и даже шапочкой, призванной обеспечить наиболее удобное положение головы игрока. За эту необычную кровать японский производитель просит примерно 1050 долларов США, что эквивалентно примерно 70 тысячам российских рублей по актуальному курсу.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:04