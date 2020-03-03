Суп, который сварила звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель, удивил фанатов «Дома-2»
Постоянные зрители телешоу «Дом-2» шокированы тем варевом, которая Ольга Рапунцель подала своему мужу и назвала супом.
Пока Дмитрий Дмитренко занимается всевозможными делами по хозяйству, его супруга, Ольга Рапунцель совсем не показывает желания разделить хлопоты с мужем. Большую часть времени она предпочитает отдыхать или наводить красоту. Причём, как отмечают поклонники проекта, создаётся впечатление, что у Григорьевской нет времени не только для мужа, но и для собственной дочери.
На днях Ольга всё же решила поучаствовать в домашних делах, правда сделала она это очень специфическим образом. Дабы проявить заботу о муже и дочери, она решила заказать им суп. Причём не стала упускать повод похвалить себя за бережное отношение к родным и собственную проявленную хитрость.
Поклонники в комментариях написали много нелестного для Рапунцель за её нежелание приготовить еду самой, а так как Оля очень внимательно относятся ко всему, что пишут зрители, ей всё же пришлось встать к плите. Если судить по результату, то сделала она это совершенно напрасно.
Зрители согласились с мнением, что если куриный суп выглядят настолько отвратительно, на вкус он наверняка не лучше.
Пока Дмитрий Дмитренко занимается всевозможными делами по хозяйству, его супруга, Ольга Рапунцель совсем не показывает желания разделить хлопоты с мужем. Большую часть времени она предпочитает отдыхать или наводить красоту. Причём, как отмечают поклонники проекта, создаётся впечатление, что у Григорьевской нет времени не только для мужа, но и для собственной дочери.
На днях Ольга всё же решила поучаствовать в домашних делах, правда сделала она это очень специфическим образом. Дабы проявить заботу о муже и дочери, она решила заказать им суп. Причём не стала упускать повод похвалить себя за бережное отношение к родным и собственную проявленную хитрость.
Поклонники в комментариях написали много нелестного для Рапунцель за её нежелание приготовить еду самой, а так как Оля очень внимательно относятся ко всему, что пишут зрители, ей всё же пришлось встать к плите. Если судить по результату, то сделала она это совершенно напрасно.
Зрители согласились с мнением, что если куриный суп выглядят настолько отвратительно, на вкус он наверняка не лучше.