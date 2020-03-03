Суп, который сварила звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель, удивил фанатов «Дома-2»





Пока Дмитрий Дмитренко занимается всевозможными делами по хозяйству, его супруга, Ольга Рапунцель совсем не показывает желания разделить хлопоты с мужем. Большую часть времени она предпочитает отдыхать или наводить красоту. Причём, как отмечают поклонники проекта, создаётся впечатление, что у Григорьевской нет времени не только для мужа, но и для собственной дочери.На днях Ольга всё же решила поучаствовать в домашних делах, правда сделала она это очень специфическим образом. Дабы проявить заботу о муже и дочери, она решила заказать им суп. Причём не стала упускать повод похвалить себя за бережное отношение к родным и собственную проявленную хитрость.Поклонники в комментариях написали много нелестного для Рапунцель за её нежелание приготовить еду самой, а так как Оля очень внимательно относятся ко всему, что пишут зрители, ей всё же пришлось встать к плите. Если судить по результату, то сделала она это совершенно напрасно.Зрители согласились с мнением, что если куриный суп выглядят настолько отвратительно, на вкус он наверняка не лучше.