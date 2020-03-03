АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

"Я силой воли заставляю себя не напрягаться": Роза Сябитова рассказала, как борется с весенней депрессией

Роза Сябитова рассказала подписчикам в Instagram, как борется с весенней депрессией. Соведущая передачи "Давай поженимся" отметила, что заставляет себя силой воли не напрягаться.
"Я силой воли заставляю себя не напрягаться": Роза Сябитова рассказала, как борется с весенней депрессией

Роза Сябитова опубликовала фотографию, сделанную на природе. В комментарии знаменитость написала, что пришла весна и наконец-то всё пробуждается от зимнего сна, но у многих людей, именно в этот период, наступает хандра, раздражение, упадок сил и нежелание что-либо делать. Соведущая шоу "Давай поженимся" отметила, что даже оговорка о смерти, в другое время года вызвала бы у нее улыбку, но сейчас вызывает только жалость к себе. Роза Сябитова пришла к выводу, что у нее началась весенняя депрессия.

Телеведущей помогает бороться с этим отдых, как физический, так и эмоциональный. Она силой воли заставляю себя не напрягаться, никуда не спешить и подольше поспать. Роза Сябитова считает, что главное правильно организовать режим питания, включить в него много фруктов и овощей. В таком случае организм восстановиться примерно за 3-4 дня.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Фадеев об участии Little Big в "Евровидении-2020" "Единственное здравое решение за последние…
Звезда проекта «Дом-2» Ирина Агибалова показала результат своего похудения за 1,5…
Стартовало голосование за лучшие игры 2019 года по версии LUDI…
Ученые из Израиля создали вакцину против…
Ани Лорак презентовала клип на песню "Я бы…
Volvo собирается выпустить кроссовер…
Дата выхода фильма «Не время умирать» может быть отложена из-за…
Marvel Games представила бесплатную игру Marvel Future Revolution для iOS и…
В Японии создали необычную кровать для…
Ученые: Дети являются самыми опасными носителями вируса…
Роза Сябитова не обиделась на Алику Смехову из-за вопроса о её…
В Сети назвали сроки выхода смартфонов линейки OnePlus…
Звезда «Дом-2» Настя Лисова определит дочь в элитный детский…
Пчелы два года прятались под потолком квартиры американца, скопив 45 килограммов…
"Всегда мойте руки с мылом": Анастасия Решетова поделилась памяткой для профилактики…
Жительница Челябинской области обвинила врачей в халатности, из-за которой она лишилась…
Читатели «Звездных войн: Скайуокер. Восход» раскрыли тайну появления…
Google создала робота, способного за несколько часов самостоятельно научиться ходить по разным…
"Я силой воли заставляю себя не напрягаться": Роза Сябитова рассказала, как борется с весенней…
Суп, который сварила звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель, удивил фанатов…
В Сети распространяют кадры, как звезде «Дом-2» Екатерине Скалон меняли нижнее…
Юрий Лоза сообщил, что не будет поддерживать Little Big на…
Никас Сафронов прокомментировал слухи о романе своего сына с Анастасией…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова решила напоить Ростов-на-Дону…
Оскароносного Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней 37 лет…
Виктория Боня удивила фанатов сменой…
Катя Гордон: "Любовь никогда не унижает, не мстит и не…
Ученые назвали способ развить скорость…
Просмотреть все новости