"Я силой воли заставляю себя не напрягаться": Роза Сябитова рассказала, как борется с весенней депрессией

Роза Сябитова опубликовала фотографию, сделанную на природе. В комментарии знаменитость написала, что пришла весна и наконец-то всё пробуждается от зимнего сна, но у многих людей, именно в этот период, наступает хандра, раздражение, упадок сил и нежелание что-либо делать. Соведущая шоу "Давай поженимся" отметила, что даже оговорка о смерти, в другое время года вызвала бы у нее улыбку, но сейчас вызывает только жалость к себе. Роза Сябитова пришла к выводу, что у нее началась весенняя депрессия.Телеведущей помогает бороться с этим отдых, как физический, так и эмоциональный. Она силой воли заставляю себя не напрягаться, никуда не спешить и подольше поспать. Роза Сябитова считает, что главное правильно организовать режим питания, включить в него много фруктов и овощей. В таком случае организм восстановиться примерно за 3-4 дня.