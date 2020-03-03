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В Сети распространяют кадры, как звезде «Дом-2» Екатерине Скалон меняли нижнее белье

Не очень приятная ситуация произошла со звездой «Дом-2» Екатериной Скалон. Теперь пользователи социальных сетей обсуждают то, как девушка настолько сильно погуляла на вечеринке, что нижнее белье ей меняли ее коллеги по телестройке.

В Сети распространяют кадры, как звезде «Дом-2» Екатерине Скалон меняли нижнее белье

Ранее участник реалити «Дом-2» Федор Стрелков утверждал, что Екатерины есть некое пристрастие к горячительным напиткам. На тот момент у Скалон получилось оправдаться и на некоторое время скрыть реальную картину происходящего.

Теперь же ни у кого уже практически не осталось сомнений, что блондинка может себе позволить употребить лишнего. Более того, когда это произошло, в последний раз Екатерина Скалон по-настоящему опозорилась.

Сейчас Скалон находится на острове, именно там она и погуляла. Добраться до комнаты ей помогали другие участницы проекта. Среди них была и Анастасия Стецевят, которая не только заботливо уложила Екатерину Скалон спать, но и заменила ей нижнее белье.


Фотографии происходящего быстро разлетелись в интернете и стали поводом для бурных обсуждений. Многие сказали, что участница проекта «Дом-2» Екатерина Скалон опозорила таким поведением свою семью. Были и те, кто отметил, что это уже перебор.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:02

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