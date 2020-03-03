Ученые: Дети являются самыми опасными носителями вируса COVID-19





В рамках исследовательской работы был проведен эксперимент с участием 44 тысяч 672 пациентов зараженных коронавирусом. После длительного изучения истории болезни каждого, ученые зафиксировали только 0.9% случаев инфицирования детей до 10 лет, которые не ощущали симптомов заболевания. Как выяснилось, детская иммунная система более устойчива перед COVID-19, потому даже в случае попадания вируса в организм, вероятность заболеть составляет практически 0%, но риск распространить – 99.9%.Ученые назвали детей самым опасным носителем коронавируса именно по причине отсутствия каких-либо симптомов. Если у ребенка нет жара, сухого кашля, характерных головных болей, слабости и других признаков недуга, родители не изолируют его от окружающих, что может повлечь самые трагические последствия для всех членов семьи.Согласно официальным данным, наиболее уязвимы перед коронавирусом люди старше 50-лет. Ученые предостерегают семьи с маленькими детьми об опасности заражения родственников старшего возраста.