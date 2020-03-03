Жительница Челябинской области обвинила врачей в халатности, из-за которой она лишилась матки





Как рассказала прессе женщина, 17 февраля 2020 года она родила здорового ребенка в срок и уже на третий день ее выписали из родильного отделения. При этом, врачи не провели ей контрольное ультразвуковое исследование. Уже 25 февраля он вместе с новорожденным была переведена в детское отделение для сдачи анализов, однако утром следующего дня неожиданно открылось маточное кровотечение, что грозило ей смертью. Утверждается, что пациентку экстренно госпитализировали из детского отделения в гинекологию, где врачи должны были провести ей выскабливание полости матки. «Мое состояние сильно ухудшилось, кровотечение стало еще интенсивней, меня сразу же отправили в операционную, где и ампутировали матку», - приводит ее слова «Рен-ТВ».Отмечается, что медики, которым пришлось проводить экстренную операцию, назвали причиной произошедшего халатность акушера и врача, принимавших роды ранее. Они якобы не осмотрели плаценту на наличие всех оболочек и долей, поэтому часть последа осталась в полости матки и приросла к ее стенкам. Кроме того, если бы пациентке при выписке провели контрольное УЗИ, выявить проблему можно было бы раньше. Теперь супруг пострадавшей подал заявление в управление СК РФ по региону и просит провести проверку с выявлением и привлечением к ответственности всех виновных в произошедшем.