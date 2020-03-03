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Роза Сябитова не обиделась на Алику Смехову из-за вопроса о её смерти

Ведущая Роза Сябитова в беседе с журналистами издания «Телепрограмма» сообщила о том, что она не держит зла на актрису Алику Смехову из-за вопроса о её смерти. Звёздная «телесваха» просто не видит повода обижаться на такие вещи.

По словам Розы Сябитовой, у неё с Аликой Смеховой всегда были приятельские отношения, коллеги подписаны друг на друга в Instagram. Уточнение на счёт её смерти актриса сделала из-за шока, который она пережила, недопоняв смысл фразы Екатерины Гордон, уверена «телесваха», а потому обижаться здесь не на что.

Стоит напомнить, ранее во время съёмок телепередачи «Звёзды сошлись» при разговоре об отношениях между полами правозащитница Екатерина Гордон сказала: «Если мужчина через пару лет совместной жизни с женщиной заявляет, что штамп в паспорте им вовсе не нужен, от такого человека следует уходить огородами, как завещала Роза Сябитова». Присутствовавшая в студии Алика Смехова переспросила: «А разве она умерла?» Такая реплика актрисы вызвала смех у присутствовавших в зале людей. Но звёздный юрист, хоть и немного оторопела, но всё же не растерялась и пояснила: ««Завещала как идею. Все живы, слава Богу».

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:53

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