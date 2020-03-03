Роза Сябитова не обиделась на Алику Смехову из-за вопроса о её смерти





По словам Розы Сябитовой, у неё с Аликой Смеховой всегда были приятельские отношения, коллеги подписаны друг на друга в Instagram. Уточнение на счёт её смерти актриса сделала из-за шока, который она пережила, недопоняв смысл фразы Екатерины Гордон, уверена «телесваха», а потому обижаться здесь не на что.Стоит напомнить, ранее во время съёмок телепередачи «Звёзды сошлись» при разговоре об отношениях между полами правозащитница Екатерина Гордон сказала: «. Присутствовавшая в студии Алика Смехова переспросила:Такая реплика актрисы вызвала смех у присутствовавших в зале людей. Но звёздный юрист, хоть и немного оторопела, но всё же не растерялась и пояснила: