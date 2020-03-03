В Сети назвали сроки выхода смартфонов линейки OnePlus 8





По словам иностранного инсайдера, приближенного к компании OnePlus, анонс новых смартфонов серии OnePlus 8 намечен на следующий месяц или май. Предварительная информация указывает на то, что пользователи смогут оценить внешний вид и характеристики гаджета во второй неделе апреля. При этом, глобальная и индийская презентация состоятся с разницей в один день, что уже является традиционной практикой китайской компании.Эксперты отмечают, что производитель собирается выпустить три версии смартфона: базовый OnePlus 8, эксклюзивный 8 Pro и бюджетный OnePlus 8 Lite. Подобная стратегия существенно отличается от привычной для бренда, представители которого ранее сообщали о выходе только флагманских устройств. Все же, OnePlus 8 Lite может оказаться не дешевой моделью, а просто более компактной с теми же основными спецификациями, что и у OnePlus 8.