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В Сети назвали сроки выхода смартфонов линейки OnePlus 8

В скором времени у нового смартфона Xiaomi Mi 10 может появится серьезный конкурент. В Сети назвали сроки выхода флагманов линейки OnePlus 8, которые будут на порядок мощнее, чем предыдущее поколение.

По словам иностранного инсайдера, приближенного к компании OnePlus, анонс новых смартфонов серии OnePlus 8 намечен на следующий месяц или май. Предварительная информация указывает на то, что пользователи смогут оценить внешний вид и характеристики гаджета во второй неделе апреля. При этом, глобальная и индийская презентация состоятся с разницей в один день, что уже является традиционной практикой китайской компании.

Эксперты отмечают, что производитель собирается выпустить три версии смартфона: базовый OnePlus 8, эксклюзивный 8 Pro и бюджетный OnePlus 8 Lite. Подобная стратегия существенно отличается от привычной для бренда, представители которого ранее сообщали о выходе только флагманских устройств. Все же, OnePlus 8 Lite может оказаться не дешевой моделью, а просто более компактной с теми же основными спецификациями, что и у OnePlus 8.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:48

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