Пчелы два года прятались под потолком квартиры американца, скопив 45 килограммов меда





Как утверждают представители компании по удалению насекомых, владелец дома обратился к ним с жалобой на то, что из вентиляции нередко вылетают пчелы. Ранее насекомых не замечали, поскольку квартира, в которой они обустроили улей, не была заселена. В результате прибывшие на место дезинсекторы установили, что в потолке над одной из комнат скрывается колония из нескольких тысяч пчел. «Мы решили проделать в потолке отверстие диаметром 180 сантиметров, но после его все равно пришлось дополнительно расширять, поскольку улей все не кончался», - отмечают они.Как считают специалисты, пчелы заселили эти пустоты менее 2 лет тому назад, успев за это время создать улей диаметров в 2,5 метра. Примечательно, что на момент проведения дезинсекционных работ улей был частично пуст, по оценкам экспертов ранее в нем могло проживать до 150 000 насекомых. Но самое интересное заключается в том, что с брошенных пчелами сотах было найдено почти 45 килограммов меда.