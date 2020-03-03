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Пчелы два года прятались под потолком квартиры американца, скопив 45 килограммов меда

В одной из квартир дома, расположенного в американском городе Ричмонд, пчелы устроили огромный по своим размерам улей. Как сообщает местная пресса, всего за два года пристанище насекомых развилось до такой степени, что они скопили в нем 45 килограммов меда.

Как утверждают представители компании по удалению насекомых, владелец дома обратился к ним с жалобой на то, что из вентиляции нередко вылетают пчелы. Ранее насекомых не замечали, поскольку квартира, в которой они обустроили улей, не была заселена. В результате прибывшие на место дезинсекторы установили, что в потолке над одной из комнат скрывается колония из нескольких тысяч пчел. «Мы решили проделать в потолке отверстие диаметром 180 сантиметров, но после его все равно пришлось дополнительно расширять, поскольку улей все не кончался», - отмечают они.

Как считают специалисты, пчелы заселили эти пустоты менее 2 лет тому назад, успев за это время создать улей диаметров в 2,5 метра. Примечательно, что на момент проведения дезинсекционных работ улей был частично пуст, по оценкам экспертов ранее в нем могло проживать до 150 000 насекомых. Но самое интересное заключается в том, что с брошенных пчелами сотах было найдено почти 45 килограммов меда.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:39

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