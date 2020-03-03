Дата выхода фильма «Не время умирать» может быть отложена из-за коронавируса





В США премьера фильма «Не время умирать» должна состояться 10 апреля, в России – 9 апреля. В Лондоне выход картины намечен на 31 марта. Но из-за стремительного распространения коронавируса поклонники бондианы призывают отсрочить её выпуск до лета. Такое предложение было опубликовано сайте MI6-HQ - крупнейшем блоге фанатов агента 007. Основатели потребовали обратить внимание на «здоровье людей, которое должно быть выше каких-либо заработков». Авторы письма призвали отменить рекламу фильма в Азии и отсрочить его премьеру в Гонконге до 30 апреля, поскольку это всё равно не принесёт финансовой прибыли.В странах, где коронавирус распространён больше всего, предыдущий фильм франшизы собрал очень много. Большинство государств отменили крупные публичные мероприятия. За месяц до начала релиза эпидемия может захватить и США. «Недавно в штате Вашингтон объявили о чрезвычайном положении. Судя по всему, кинотеатры закроют или их посещаемость упадёт к началу апреля. Не стоит подвергать риску здоровье и жизнь людей», — отмечают авторы послания. Они считают, нельзя допустить проведение мировой премьеры в Лондоне, поскольку в Королевском Альберт-Холл может поместить больше 5000 человек. В итоге поклонники фильма пришли к выводу, что лето будет отличным временем для выхода картины.