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Дата выхода фильма «Не время умирать» может быть отложена из-за коронавируса

Дата выхода 25-го фильма из цикла бондианы «Не время умирать» может быть отложена из-за коронавируса. К этому призвали поклонники киноленты, поскольку большое скопление людей непозволительно при нестабильной ситуации по причине эпидемии.
Дата выхода фильма «Не время умирать» может быть отложена из-за коронавируса

В США премьера фильма «Не время умирать» должна состояться 10 апреля, в России – 9 апреля. В Лондоне выход картины намечен на 31 марта. Но из-за стремительного распространения коронавируса поклонники бондианы призывают отсрочить её выпуск до лета. Такое предложение было опубликовано сайте MI6-HQ - крупнейшем блоге фанатов агента 007. Основатели потребовали обратить внимание на «здоровье людей, которое должно быть выше каких-либо заработков». Авторы письма призвали отменить рекламу фильма в Азии и отсрочить его премьеру в Гонконге до 30 апреля, поскольку это всё равно не принесёт финансовой прибыли.

В странах, где коронавирус распространён больше всего, предыдущий фильм франшизы собрал очень много. Большинство государств отменили крупные публичные мероприятия. За месяц до начала релиза эпидемия может захватить и США. «Недавно в штате Вашингтон объявили о чрезвычайном положении. Судя по всему, кинотеатры закроют или их посещаемость упадёт к началу апреля. Не стоит подвергать риску здоровье и жизнь людей», — отмечают авторы послания. Они считают, нельзя допустить проведение мировой премьеры в Лондоне, поскольку в Королевском Альберт-Холл может поместить больше 5000 человек. В итоге поклонники фильма пришли к выводу, что лето будет отличным временем для выхода картины.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:17

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