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Читатели «Звездных войн: Скайуокер. Восход» раскрыли тайну появления императора

Читатели книги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» раскрыли тайну неожиданного появления императора. Они опубликовали фотографии страниц печатного экземпляра в Сети, которые объясняют, что Шив Палпатин в девятой части является клоном.
Читатели «Звездных войн: Скайуокер. Восход» раскрыли тайну появления императора

Многих поклонников озадачил неожиданный сюжетный момент из девятого эпизода космической оперы «Звездные войны». Вступление части подготовило зрителей к непредвиденному развороту событий следующими словами: «Мертвые заговорили! Галактика услышала таинственное послание, угрозу мести зловещим голосом покойного императора Палпатина». Однако сценаристы и режиссеры не стали объяснять появление восставшего из мертвых персонажа.

На прошлых выходных, в конце февраля 2020 года, компания Lucasfilm презентовала первый полностью готовый экземпляр девятой части напечатанной книги «Звездных войн». Спустя несколько дней в Сети появились фотографии страниц, которые раскрыли тайну сюжета. Цитата гласит: «Казалось, что император был жив, но Кайло чувствовал кожей, что тело клона изменило его дух». Прочитав весь текст опубликованного фрагмента, читатели сделали вывод, что «Шив Палпатин – клон».

Анонсированное печатное издание «Звездные войны: Скайуокер. Восход» появится в книжных магазинах США после 17 марта 2020 года.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:22

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