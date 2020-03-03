Читатели «Звездных войн: Скайуокер. Восход» раскрыли тайну появления императора





Многих поклонников озадачил неожиданный сюжетный момент из девятого эпизода космической оперы «Звездные войны». Вступление части подготовило зрителей к непредвиденному развороту событий следующими словами:. Однако сценаристы и режиссеры не стали объяснять появление восставшего из мертвых персонажа.На прошлых выходных, в конце февраля 2020 года, компания Lucasfilm презентовала первый полностью готовый экземпляр девятой части напечатанной книги «Звездных войн». Спустя несколько дней в Сети появились фотографии страниц, которые раскрыли тайну сюжета. Цитата гласит:. Прочитав весь текст опубликованного фрагмента, читатели сделали вывод, что «Шив Палпатин – клон».Анонсированное печатное издание «Звездные войны: Скайуокер. Восход» появится в книжных магазинах США после 17 марта 2020 года.