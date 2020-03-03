Google создала робота, способного за несколько часов самостоятельно научиться ходить по разным поверхностям
Исследователи из Google создали робота, который может ходить при минимальной помощи человека. Экспериментальное устройство способно передвигаться по разным поверхностям.
Ученые рассказали, что экспериментальное устройство училось ходить, основываясь на общем алгоритме ученых, но в ходе проведения эксперимента самостоятельно вносило в него изменения. Это дало возможность роботу двигаться вперед и назад, при этом поворачивая в разные стороны. Первый этап обучения проводился в виртуальной реальности, чтобы не повредить робота Позже специалисты проводили эксперимент в пространстве, под которое смоделировали алгоритм, и в более сложных средах. При этом исследователи почти не никак не влияли на обучение. Они локализировали территорию, заставив робота в одно и то же время совершать несколько маневров. После достижения края своего пространства, он самостоятельно определял свое местонаходжение и возвращался назад.
Ученые сообщили, что через 1,5 часа после запуска робот уже мог передвигаться по плоской поверхности, на обучение ходьбе по полу с трещинами понадобилось 4,5 часа, а на мягком матраце - 5,5. Исследователи из Google планируют продолжить эксперимент до того времени, пока робот не сможет пересечь неизвестную для него территорию без человеческого вмешательства.
Ученые рассказали, что экспериментальное устройство училось ходить, основываясь на общем алгоритме ученых, но в ходе проведения эксперимента самостоятельно вносило в него изменения. Это дало возможность роботу двигаться вперед и назад, при этом поворачивая в разные стороны. Первый этап обучения проводился в виртуальной реальности, чтобы не повредить робота Позже специалисты проводили эксперимент в пространстве, под которое смоделировали алгоритм, и в более сложных средах. При этом исследователи почти не никак не влияли на обучение. Они локализировали территорию, заставив робота в одно и то же время совершать несколько маневров. После достижения края своего пространства, он самостоятельно определял свое местонаходжение и возвращался назад.
Ученые сообщили, что через 1,5 часа после запуска робот уже мог передвигаться по плоской поверхности, на обучение ходьбе по полу с трещинами понадобилось 4,5 часа, а на мягком матраце - 5,5. Исследователи из Google планируют продолжить эксперимент до того времени, пока робот не сможет пересечь неизвестную для него территорию без человеческого вмешательства.
Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:17