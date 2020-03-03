Google создала робота, способного за несколько часов самостоятельно научиться ходить по разным поверхностям





Ученые рассказали, что экспериментальное устройство училось ходить, основываясь на общем алгоритме ученых, но в ходе проведения эксперимента самостоятельно вносило в него изменения. Это дало возможность роботу двигаться вперед и назад, при этом поворачивая в разные стороны. Первый этап обучения проводился в виртуальной реальности, чтобы не повредить робота Позже специалисты проводили эксперимент в пространстве, под которое смоделировали алгоритм, и в более сложных средах. При этом исследователи почти не никак не влияли на обучение. Они локализировали территорию, заставив робота в одно и то же время совершать несколько маневров. После достижения края своего пространства, он самостоятельно определял свое местонаходжение и возвращался назад.Ученые сообщили, что через 1,5 часа после запуска робот уже мог передвигаться по плоской поверхности, на обучение ходьбе по полу с трещинами понадобилось 4,5 часа, а на мягком матраце - 5,5. Исследователи из Google планируют продолжить эксперимент до того времени, пока робот не сможет пересечь неизвестную для него территорию без человеческого вмешательства.