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Катя Гордон: "Любовь никогда не унижает, не мстит и не уничтожает"

Катя Гордон опубликовала в Instagram фотографию, на которой она сидит на кухне с чашкой в руке. В комментарии телеведущая отметила, что любовь никогда не унижает, не мстит и не уничтожает.
Катя Гордон: "Любовь никогда не унижает, не мстит и не уничтожает"

Недавно Катя Гордон попала в неприятную ситуацию, ее обвинили в зависимости от запрещённых препаратов, а экс-муж Сергей Жорин опубликовал в Сети ее снимки в непотребном виде. Сегодня журналистка разместила пост про любовь. Она отметила, что не стоит путать данное чувство со страстью, жертвенностью и травмами детства. Катя Гордон считает, что любящий человек не будут оскорблять и обижать свою вторую половину. Также телеведущая написала: "Я знаю, как это — жить с ощущением, что ты полный ноль. Тебе говорят, что ты нищая, старая, у тебя то слишком большая попа, то слишком маленькая. Ты все время "не то" - это не любовь, это страхи, химеры и больное эго".

Журналистка считает, что любовь никогда не унижает, не мстит и не уничтожает. Катя Гордон рада, что ее жизнь изменилась к лучшему и сейчас прошлое, привыкшее ее уничтожать и разрушать, "кидает в ее камнями". Но знаменитость сожалеет только о том, что не сразу понял, что такое настоящая любовь.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:35

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