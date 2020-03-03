Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова решила напоить Ростов-на-Дону вином





Выяснилось, что дистрибьюторы активно продвигают вино, которое выпущено по совместному проекту с телеведущей Ольгой Бузовой. Всем хорошо известно, что Бузова не только занимается вокальной и телевизионной карьерами, но и систематически придумывает все новые проекты, которые касаются бизнеса.Теперь «лицо» Ольги Бузовой можно увидеть на полках магазина. Пока бутылки с новым вином есть только в одном из супермаркетов Ростова-на-Дону. Однако производители заверяют, что намерены продавать этот напиток во всех сетях не только города, но и страны.Ко всему, коммерческий директор компании, который и подписал с певицей контракт о взаимном сотрудничестве в ближайшее время, хочет, чтобы бутылки, где изображена ведущая популярного проекта «Дом-2», были наполнены не испанскими, а именно донскими винами.Стоит отметить, что Ольга Бузова далеко не первая в бизнесе, который связан с алкогольными напитками. Ранее виноделием занималась Анджелика Варум.