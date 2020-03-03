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Эксперт рассказала, как во время вспышки коронавируса сделать дезинфицирующее средство своими руками

Эпидемия коронавируса привела к резкому росту продаж дезинфицирующих средств для рук. Более того, многие аптеки и торговые сети вынуждены даже ограничить количество товара, который может приобрести один человек. В связи с этим эксперт рассказала о том, как сделать подобное средство своими руками.

По словам специалиста по бактериям и микробам, сделать средство для дезинфекции рук в домашних условиях на самом деле довольно легко. Как утверждает профессор Мирьям Варман из Университета Паттерсона, для этого человеку потребуется 60-процентный раствор алкоголя (спирта, средства для растирания или даже крепкого напитка). Уже подобной жидкости будет достаточно для того, чтобы обеспечить высокий дезинфицирующий эффект на долгое время.

«Дело в том, что алкоголь или спирт является основным активным ингредиентом в любом средстве для защиты от микробов и бактерий. Главное лишь, чтобы его крепости была не ниже 60%, в противном случае его эффективность существенно снизиться и надеяться на положительный результат будет нельзя», - отметила эксперт.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:24

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