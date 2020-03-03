Эксперт рассказала, как во время вспышки коронавируса сделать дезинфицирующее средство своими руками
Эпидемия коронавируса привела к резкому росту продаж дезинфицирующих средств для рук. Более того, многие аптеки и торговые сети вынуждены даже ограничить количество товара, который может приобрести один человек. В связи с этим эксперт рассказала о том, как сделать подобное средство своими руками.
По словам специалиста по бактериям и микробам, сделать средство для дезинфекции рук в домашних условиях на самом деле довольно легко. Как утверждает профессор Мирьям Варман из Университета Паттерсона, для этого человеку потребуется 60-процентный раствор алкоголя (спирта, средства для растирания или даже крепкого напитка). Уже подобной жидкости будет достаточно для того, чтобы обеспечить высокий дезинфицирующий эффект на долгое время.
По словам специалиста по бактериям и микробам, сделать средство для дезинфекции рук в домашних условиях на самом деле довольно легко. Как утверждает профессор Мирьям Варман из Университета Паттерсона, для этого человеку потребуется 60-процентный раствор алкоголя (спирта, средства для растирания или даже крепкого напитка). Уже подобной жидкости будет достаточно для того, чтобы обеспечить высокий дезинфицирующий эффект на долгое время.
«Дело в том, что алкоголь или спирт является основным активным ингредиентом в любом средстве для защиты от микробов и бактерий. Главное лишь, чтобы его крепости была не ниже 60%, в противном случае его эффективность существенно снизиться и надеяться на положительный результат будет нельзя», - отметила эксперт.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:24