Эксперт рассказала, как во время вспышки коронавируса сделать дезинфицирующее средство своими руками

«Дело в том, что алкоголь или спирт является основным активным ингредиентом в любом средстве для защиты от микробов и бактерий. Главное лишь, чтобы его крепости была не ниже 60%, в противном случае его эффективность существенно снизиться и надеяться на положительный результат будет нельзя», - отметила эксперт.





По словам специалиста по бактериям и микробам, сделать средство для дезинфекции рук в домашних условиях на самом деле довольно легко. Как утверждает профессор Мирьям Варман из Университета Паттерсона, для этого человеку потребуется 60-процентный раствор алкоголя (спирта, средства для растирания или даже крепкого напитка). Уже подобной жидкости будет достаточно для того, чтобы обеспечить высокий дезинфицирующий эффект на долгое время.