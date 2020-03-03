Оскароносного Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней 37 лет назад





Суть обвинения сводится к следующему: во время работы над фильмом «Ледяной человек» в Ванкувере (Канада) Тимоти Хаттон и его друзья якобы пригласили манекенщицу с подругами в номер отеля. В итоге Сара Джонсон, как она теперь заявляет, была изнасилована актёром и его приятелем. Соответствующее заявление в полицию о возбуждении уголовного дела против Тимоти Хаттона Сара Джонсон подала в конце предыдущего года, но известно об этом стало только сейчас. По словам экс-модели, ей всегда хотелось раскрыть эту тайну, но она боялась недоверия со стороны общественности. Сделать такое признание по прошествии 37 лет женщина всё же решилась, так как именно сейчас набирает силу движение граждан, в разное время ставших жертвам сексуальных домогательств.Что касается Тимоти Хаттона, он не только отрицает все обвинения, но и заявляет: раньше он даже не был знаком с Сарой Джонсон. Со слов артиста, женщина появилась в его жизни около трёх лет назад и всё это время угрожала обнародовать детали некоего изнасилования, требуя денежных выплат. На днях актёр и сам подал жалобу на экс-модель, обратившись в ФБР с обвинениями в вымогательстве.