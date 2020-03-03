Никас Сафронов прокомментировал слухи о романе своего сына с Анастасией Волочковой

Известная артистка балета Анастасия Волочкава до сих пор хранит имя своего возлюбленного в тайне. Уже более полугода журналисты пытаются узнать, за кого собирается выйти замуж 44-летняя балерина. Несмотря на то, что в Сети огромное количество предположений от поклонников и СМИ, по мнению большинства самой правдоподобной является версия о романе со старшим сыном Никаса Сафронова.В недавнем интервью выдающийся художник не стал опровергать слухи об отношениях его наследника. Он сообщил: «Что же касается Анастасии Волочкой, то я не уверен, что из этого что-то выйдет. Возможно, между ними только легкий флирт». В то же время, по словам Никаса Сафронова, он не станет вмешиваться в жизнь Дмитрия Цыбульского и подержит любое его решение. «Для меня главное, чтоб невеста была женщиной», - в шутку отметил 63-летний деятель.Как известно, старший сын художника вырос в Вильнюсе, получил высшее образование в Таллине и сейчас живет в Эстонии. Время от времени Дмитрий Цыбульский прилетает в Москву, где развивает собственный бизнес совместно с отцом.