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Никас Сафронов прокомментировал слухи о романе своего сына с Анастасией Волочковой

Никас Сафронов в недавнем интервью прокомментировал слухи о романе своего сына Дмитрия Цыбульского с Анастасией Волочковой. По словам российского художника, он не может ничего утверждать наверняка, но точно знает, что его старший наследник «часто переписывается по телефону» с балериной.
Никас Сафронов прокомментировал слухи о романе своего сына с Анастасией Волочковой

Известная артистка балета Анастасия Волочкава до сих пор хранит имя своего возлюбленного в тайне. Уже более полугода журналисты пытаются узнать, за кого собирается выйти замуж 44-летняя балерина. Несмотря на то, что в Сети огромное количество предположений от поклонников и СМИ, по мнению большинства самой правдоподобной является версия о романе со старшим сыном Никаса Сафронова.

В недавнем интервью выдающийся художник не стал опровергать слухи об отношениях его наследника. Он сообщил: «Что же касается Анастасии Волочкой, то я не уверен, что из этого что-то выйдет. Возможно, между ними только легкий флирт». В то же время, по словам Никаса Сафронова, он не станет вмешиваться в жизнь Дмитрия Цыбульского и подержит любое его решение. «Для меня главное, чтоб невеста была женщиной», - в шутку отметил 63-летний деятель.

Как известно, старший сын художника вырос в Вильнюсе, получил высшее образование в Таллине и сейчас живет в Эстонии. Время от времени Дмитрий Цыбульский прилетает в Москву, где развивает собственный бизнес совместно с отцом.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:54

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