Виктория Боня удивила фанатов сменой прически

Виктория Боня решила предстать в кардинально новом образе, поэтому состригла волосы и оставила челку. Звезда поинтересовалась у подписчиков в соцсетях, подходит ли ей новая прическа, которую она хотела сделать «сто лет назад». На данный момент публикация на веб-платформе Instagram собрала около 83 тысяч «лайков» и множество комментариев, которые восхищались преображением кумира.В частности, некоторые фанаты сравнивали светскую львицу с Марией Малиновской, а также считали, что новая стрижка «омоложивает» телезнаменитость. Не все подписчики были в восторге от перемен во внешности Бони. Часть из них предупреждала экс-участницу «Дома-2» о том, что она будет жалеть об остриженных волосах, которые придется отращивать 2 года.