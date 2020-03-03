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Ученые назвали способ развить скорость света

Специалисты из Гарвардского университета озвучили новый потенциальный способ достижения скорости света во время межзвездных перелетов на космических кораблях. Согласно новой версии, это станет возможным при использовании энергии от сверхновых звезд, уверены ученые.
Ученые назвали способ развить скорость света

По словам исследователей, космические корабли в будущем смогут использовать энергию, которая высвобождается при взрыве сверхновых звезд. Для этого их придется оснастить магнитным или солнечным парусом, способными улавливать электромагнитную энергию звезд, создавая тем самым тягу, которая совсем не требует топлива. Еще одна потенциальная возможность заключается в том, чтобы добиваться ускорения таких кораблей направленным лазерным лучом, развивая скорость еще более высокую, чем позволяет излучение звезды.

Как утверждают астрофизики, если космический корабль со специальным парусом весом менее половины грамма на метр квадратный будет расположен в миллионе километров от звезды, которая вот-вот взорвется и станет сверхновой, он сможет развить релятивистские скорости, проще говоря, начать двигаться примерно со скоростью света.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:31

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