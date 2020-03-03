Иван Сурма: Коронавирус может быть связан с испытанием биологического оружия в США





В этом можно проследить политический подтекст. Раньше распределение влияния рынка осуществлялось военными путями, однако на данный момент можно говорить о некоторых региональных эпидемиях, которым придают глобальную масштабность и используют в разных целях. Согласно его утверждению, возникновение коронавируса в Китае является неслучайным – он мог послужить в качестве биологического оружия.«Возникают сомнения по поводу заявления США о том, что они имеют штамм вируса и в течение двух месяцев создадут вакцину, поскольку на испытания требуется минимум полгода. Могли ли они знать заранее? Также можно отметить, на карте военные лаборатории окружают по периметру Китай и Россию. При президентстве Билла Клинтона начал действовать проект развития биотехнологий, имеющие военное назначение, в том числе он был связан с анализом генов. Зарубежные СМИ отметили, вирус может иметь отношение к нации хань, которая является самой воинственной в Китае», - сообщил Сурма. Также существует версия о том, что коронавирус является способом воздействия на лидера КНР Си Цзиньпина накануне переговоров с США, заявил дипломат.