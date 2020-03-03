Звезда «Дом-2» Елена Беркова готова научить Тилля Линдеманна жесткому сексу





Всего пару недель назад в Сети появился новый клип Тилля на сингл Till The End, где исполнитель, забыв о цензуре, занимается с русскими девушками интимными делами перед камерой. Столь откровенное видео продолжают обсуждать не переставая. Кроме того, участницы ролика, которые выступили в роли актрис, начали получать в свой адрес многочисленные угрозы.Лена Беркова говорит о том, что «порно» ее территория и она смогла бы объяснить певцу, что, прежде всего между партнерами должна присутствовать страсть. А все те кидания из стороны в сторону, которые присутствуют в клипе, далеки от нормального интима.Более того, Беркова уверена, что солист Rammstein был чрезмерно зажат, а также напряжен. В итоге вся его история выглядит весьма наигранной. Елена говорит, ажиотаж вокруг видео мог быть в разы больше, но для этого необходимо было хорошо подготовиться.Кроме того, Елена Беркова призналась, что если бы ей предложили участие в съемках этой видео работы, то она бы еще хорошо подумала. Ведь после такого шквал критики просто неизбежен и те, кто принял участие в съемках, теперь страдают от нападок хейтеров.