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Звезда «Дом-2» Елена Беркова готова научить Тилля Линдеманна жесткому сексу

Звезда скандального телевизионного проекта «Дом-2» Елена Беркова после просмотра нового клипа Тилля Линдеманна испытала разочарование. Более того, девушка пригласила исполнителя из Германии в Москву, чтобы показать ему, что такое по-настоящему жесткий интим.

Звезда «Дом-2» Елена Беркова готова научить Тилля Линдеманна жесткому сексу

Всего пару недель назад в Сети появился новый клип Тилля на сингл Till The End, где исполнитель, забыв о цензуре, занимается с русскими девушками интимными делами перед камерой. Столь откровенное видео продолжают обсуждать не переставая. Кроме того, участницы ролика, которые выступили в роли актрис, начали получать в свой адрес многочисленные угрозы.

Лена Беркова говорит о том, что «порно» ее территория и она смогла бы объяснить певцу, что, прежде всего между партнерами должна присутствовать страсть. А все те кидания из стороны в сторону, которые присутствуют в клипе, далеки от нормального интима.

Более того, Беркова уверена, что солист Rammstein был чрезмерно зажат, а также напряжен. В итоге вся его история выглядит весьма наигранной. Елена говорит, ажиотаж вокруг видео мог быть в разы больше, но для этого необходимо было хорошо подготовиться.


Кроме того, Елена Беркова призналась, что если бы ей предложили участие в съемках этой видео работы, то она бы еще хорошо подумала. Ведь после такого шквал критики просто неизбежен и те, кто принял участие в съемках, теперь страдают от нападок хейтеров.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:03

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