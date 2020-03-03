"Моя вселенная": Данила Козловский поделился первым фото своего ребенка

Данила Козловский и Ольга Зуева предпочитаю скрывать подробности своей личной жизни. Они долго время не говорили своим фанатам о беременности актрисы. Накануне возлюбленная Данилы Козловского рассказала поклонникам, что в их семье пополнение. Гражданская жена известного российского актера разместила фото с новорождённым малышом и поблагодарила его за то, что он выбрал их семью. Сегодня Данила Козловский разместил фотографию, сделанную на улице. Знаменитость запечатлен спиной к камере и держит на руках своего ребенка. В комментарии он просто написал: "Моя вселенная". Также актер сообщил, что пришло его время становиться отцом.Возможность комментировать свою публикацию Данила Козловский отключил. Но подписчики уже оставили более 228 000 лайков. Пол и имя ребенка звёздная пара показа не разглашает.