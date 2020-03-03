Ученые выяснили, что регулярная чистка зубов снижает риск развития диабета





Частота чистки зубов была связана с риском развития диабета в большом ретроспективном исследовании, проведенном Сеульской больницей в Южной Корее. У 188 тысяч человек, которых обследовали на протяжении 10 лет, была обнаружена пониженная вероятность появления этого метаболического недуга в том случае. если они пользовались зубной щеткой три или более раз в день. Кроме того, плохая гигиена рта и отсутствие зубов повышали шанс возникновения проблем с поджелудочной железой на 9%.Корреляция между здоровьем полости рта и диабетом, скорее всего, вызвана хроническим воспалением. Ученые объясняют, что изъязвления в пародонтальных карманах обеспечивают бактериям легкий доступ к системному кровообращению. Высвобождение медиаторов воспаления, включая провоспалительные цитокины, могут нарушать гликемический контроль и способствовать развитию устойчивости к инсулину. Кроме того, корейские эксперты рекомендуют пользоваться зубной нитью, которая более эффективно очищает зубы от остатков пищи и микроорганизмов.