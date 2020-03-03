«Микс зеленой гречки и ягод»: Лариса Гузеева поделилась секретами похудения к лету

Одна из самых популярных ведущих на «Первом канале» активно развивается в профессиональной деятельности с 80-х годов прошлого века. Кроме известного шоу «Давай поженимся», на счету Ларисы Гузеевой более 30 ролей в отечественном кино и театре. Помимо работы, 60-летняя актриса была трижды замужем и дважды стала мамой. Несмотря на постоянную занятость, она не забывает о своих поклонниках и регулярно публикует фотографии в личном блоге социальной сети.Не так давно с Stories Instagram Лариса Гузеева провела видеотрансляцию с посещения клиники Адаптационной медицины. Ранее она уже проходила курс Detox Body&Mind в декабре 2019 года, теперь, в начале марта, она решила повторить процедуры для похудения. Телеведущая познакомила подписчиков Сети не только с массажами и специальными ваннами, которые помогают быстро избавиться от лишних килограммов, но и с полезным обедом, который состоял из перетертой гречневой крупы и ягод. По словам артистки, такой необычный микс «на самом деле очень вкусный».Кроме того, Лариса Гузеева рассказала, что является настоящим поклонником разнообразных чаев и в рамках программы, специалисты разрешили заваривать и пить травы в неограниченных количествах.