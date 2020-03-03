Дороже Mac Pro: Mediaworkstation a-X2 с двумя 64-ядерными CPU оценили в 80 000 долларов
В прошлом году американская корпорация Apple представила широкой публике новый ПК Mac Pro, который сразу же окрестили самым дорогим настольным компьютером, ведь его стоимость в топовой комплектации составила более 53 тысяч долларов США. Однако теперь новинка из Купертино может показаться дешевой игрушкой на фоне нового Mediaworkstation a-X2 стоимостью в 80 000 долларов.
Примечательно, что Mediaworkstation a-X2 является ПК того же уровня, что и творение от Apple, а потому будет бесполезным для подавляющего большинства обычных пользователей и обладает таким же баснословным ценником. Кроме того, Mediaworkstation a-X2 дороже конкурента. В топовой конфигурации за 80 000 долларов США устройство оснащается двумя 64-ядерными процессорами AMD Epyc 7742, парой твердотельных накопителей Samsung V-Nand 983 DCT, тремя накопителями SSD Hitachi SAS по 6,4 ТБ каждый, внушительным объемом ОЗУ в 2 ТБ, а также парой дидеоускорителей Tesla V100. Иными словами, производительность этой модели должна выйти значительно больше, чем у самого дорогого Mac Pro.
Впрочем, существует и самая дешевая комплектация Mediaworkstation a-X2 с двумя 8-ядерными процессорами Epic 7252, 64 гигабайтами ОЗУ, одним SSD емкость 260 ГБ, а также единственной видеокартой GeForce RTX 2060 от NVidia стоимостью всего 8000 долларов.
Примечательно, что Mediaworkstation a-X2 является ПК того же уровня, что и творение от Apple, а потому будет бесполезным для подавляющего большинства обычных пользователей и обладает таким же баснословным ценником. Кроме того, Mediaworkstation a-X2 дороже конкурента. В топовой конфигурации за 80 000 долларов США устройство оснащается двумя 64-ядерными процессорами AMD Epyc 7742, парой твердотельных накопителей Samsung V-Nand 983 DCT, тремя накопителями SSD Hitachi SAS по 6,4 ТБ каждый, внушительным объемом ОЗУ в 2 ТБ, а также парой дидеоускорителей Tesla V100. Иными словами, производительность этой модели должна выйти значительно больше, чем у самого дорогого Mac Pro.
Впрочем, существует и самая дешевая комплектация Mediaworkstation a-X2 с двумя 8-ядерными процессорами Epic 7252, 64 гигабайтами ОЗУ, одним SSD емкость 260 ГБ, а также единственной видеокартой GeForce RTX 2060 от NVidia стоимостью всего 8000 долларов.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:59