"Я с тобой": Эвелина Бледанс поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим мужем Сергеем Жориным
Эвелина Бледанс поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим мужем известным адвокатом Сергеем Жориным. Знаменитость заявила, что некрасиво оскорблять женщину, которая родила от тебя ребенка.
Недавно Катю Гордон обвинили в наркозависимости, а также ее бывший муж Сергей Жорин слил в Сеть фотографии, на которых телеведущая запечатлена в непотребном виде. На данный момент журналистку поддерживают многие звезды российского шоу-бизнеса. Накануне Анфиса Чехова пожелала своей коллеге терпения и силы. Сегодня Эвелина Бледанс разместила видео, на котором рассказывает, что по ее мнению, экс-супруг Кати Гордон поступил некрасиво по отношению к женщине, родившей ему ребенка.
В комментарии актриса написала: "Мужчины, как иногда бывает стыдно за вас! Снимать исподтишка личные вещи и выкладывать в Сеть, придумывать небылицы про мать своих детей и обвинять в страшных вещах!". Эвелина Бледанс не может понять, почему женщины, вместо того чтобы ощущать поддержку от мужчин, должны отбиваться от их нападок. Также артистка считает, что каждая девушка достойна уважения.
Недавно Катю Гордон обвинили в наркозависимости, а также ее бывший муж Сергей Жорин слил в Сеть фотографии, на которых телеведущая запечатлена в непотребном виде. На данный момент журналистку поддерживают многие звезды российского шоу-бизнеса. Накануне Анфиса Чехова пожелала своей коллеге терпения и силы. Сегодня Эвелина Бледанс разместила видео, на котором рассказывает, что по ее мнению, экс-супруг Кати Гордон поступил некрасиво по отношению к женщине, родившей ему ребенка.
В комментарии актриса написала: "Мужчины, как иногда бывает стыдно за вас! Снимать исподтишка личные вещи и выкладывать в Сеть, придумывать небылицы про мать своих детей и обвинять в страшных вещах!". Эвелина Бледанс не может понять, почему женщины, вместо того чтобы ощущать поддержку от мужчин, должны отбиваться от их нападок. Также артистка считает, что каждая девушка достойна уважения.