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Эксперты из Master Lu составили топ-10 лучших смартфонов февраля 2020 года

Эксперты из бенчмарка Master Lu провели мониторинг рынка телефонных устройств относительно уровня производительности. Таким образом они смогли составить топ-10 лучших смартфонов с 1 по 29 февраля 2020 года.

Китайские бенчмарк-сервисы, вроде Master Lu, обычно учитывают в своих рейтингах смартфоны исключительно китайского или корейского производства. Исключением не стал и февральский топ, в который попали 10 различных моделей. Специалисты оценивали качество камеры дисплея, процессора и аккумулятора, что позволило определить на первые три места линейку Galaxy S20. Известно, что S20 Ultra, S20 Plus и базовый S20 набрали 518, 481,5 и 481,2 тысячи баллов соответственно.

Четвертую строчку в перечне занял Realme X50 Pro, а за ним шли серии Xiaomi Mi 10 Pro, Vivo iQOO 3 5G и ZTE Axon 10s Pro. На почетные места также определили Xiaomi Mi 10, Galaxy Z Flip и Huawei Mate Xs. Основными преимуществами вышеперечисленных смартфонов были сравнительно высокая производительность при доступной цене. Все же, в некоторых случаях отмечалось отсутствие поддержки сервисов Google и низкое качество фотосъемки.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:48

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