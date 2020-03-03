Александра Черно оправдалась за постоянное "лежание на животе" во время беременности





Участницу телешоу «Дом-2» Александру Черно часто упрекают за то, что она постоянно лежит, будучи беременной. Как оправдывается девушка, её просто клонит в сон и она искренне старается не лежать на животе. За то, что такие кадры попадают на экран, Александра однозначно обвиняет людей, которые занимаются монтажом выпусков для эфира.Своим поклонникам Черно сообщает, что больше не мучается от токсикоза и к ней вернулся нормальный аппетит. Звезда телешоу посетовала, что за последние выходные набрала 4 кг, которые нужно было бы скинуть перед отъездом на «Остров любви».Девушка советует поклонникам самим попробовать носить подобный вес и уверяет, что их будет тяжело вытянуть из горизонтального положения. Так что Оганесян попросила больше не приставать к ней с вопросами, сообщила, что желание есть шаурму, купленную на обочине трассы, уже прошло, осталась только любовь к луку.Но, как узнали поклонники, муж девушки Иосиф Оганесян ищет в Москве «большую чистую квартиру». Не исключено, что планы у семейства Оганесян-Черно поменялись.