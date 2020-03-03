АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

Александра Черно оправдалась за постоянное "лежание на животе" во время беременности

Александра Черно решила одним постом расставить все точки над i. Она ответила и своим поклонникам, которые часто переживают за неё в комментариях, и довольно большой армии своих ненавистников.

Александра Черно оправдалась за постоянное "лежание на животе" во время беременности

Участницу телешоу «Дом-2» Александру Черно часто упрекают за то, что она постоянно лежит, будучи беременной. Как оправдывается девушка, её просто клонит в сон и она искренне старается не лежать на животе. За то, что такие кадры попадают на экран, Александра однозначно обвиняет людей, которые занимаются монтажом выпусков для эфира.

Своим поклонникам Черно сообщает, что больше не мучается от токсикоза и к ней вернулся нормальный аппетит. Звезда телешоу посетовала, что за последние выходные набрала 4 кг, которые нужно было бы скинуть перед отъездом на «Остров любви».


Девушка советует поклонникам самим попробовать носить подобный вес и уверяет, что их будет тяжело вытянуть из горизонтального положения. Так что Оганесян попросила больше не приставать к ней с вопросами, сообщила, что желание есть шаурму, купленную на обочине трассы, уже прошло, осталась только любовь к луку.

Но, как узнали поклонники, муж девушки Иосиф Оганесян ищет в Москве «большую чистую квартиру». Не исключено, что планы у семейства Оганесян-Черно поменялись.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никас Сафронов прокомментировал слухи о романе своего сына с Анастасией…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова решила напоить Ростов-на-Дону…
Оскароносного Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней 37 лет…
Виктория Боня удивила фанатов сменой…
Катя Гордон: "Любовь никогда не унижает, не мстит и не…
Ученые назвали способ развить скорость…
«Микс зеленой гречки и ягод»: Лариса Гузеева поделилась секретами похудения к…
Эксперт рассказала, как во время вспышки коронавируса сделать дезинфицирующее средство своими…
Иван Сурма: Коронавирус может быть связан с испытанием биологического оружия в…
Ученые выяснили, что регулярная чистка зубов снижает риск развития…
"Моя вселенная": Данила Козловский поделился первым фото своего…
Звезда «Дом-2» Елена Беркова готова научить Тилля Линдеманна жесткому…
Дороже Mac Pro: Mediaworkstation a-X2 с двумя 64-ядерными CPU оценили в 80 000…
Google заявила об уязвимости миллионов смартфонов на процессорах…
Эксперты из Master Lu составили топ-10 лучших смартфонов февраля 2020…
"Я с тобой": Эвелина Бледанс поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим мужем Сергеем…
Александра Черно оправдалась за постоянное "лежание на животе" во время…
Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган обратился в больницу с подозрением на…
«Давайте пожалеем Сережу»: Алла Пугачева ответила на критику Сергея…
Тина Канделаки обозначила три главных козыря, которые помогут Little Big победить на…
Компания Sony собирается выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году в двух…
Украшения в ТОПе: Россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8…
Wi-Fi 7 предоставит в три раза более высокую скорость, чем Wi-Fi…
Сын Дениса Клявера Тимофей стал чемпионом России по…
"Отдыхайте и меньше ввязывайтесь в политику": Андрей Разин поздравил Михаила Горбачёва с…
Участника с уголовным прошлым Дмитрия Тузова выгнали из проекта…
Корейский фантастический фильм «Поезд в Пусан 2» выйдет летом 2020…
Коронавирус добрался до IT: Twitter перевел сотрудников на удаленную…
Просмотреть все новости