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Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган обратился в больницу с подозрением на пневмонию

В СМИ сообщают, что бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган обратился в одну из российских клиник. Причем у актера диагностировали не просто простуду, а воспаление легких.

Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган обратился в больницу с подозрением на пневмонию

По данным некоторых журналистских источников, Максим Виторган заболел. Он обратился к медикам за помощью из-за того, что у него была сильная одышка, кашель и несбиваемая температура. Знаменитому актеру сообщили, что у него пневмония, и предложили госпитализацию, от которой он якобы отказался. СМИ тут же поспешили выяснить реальную картину происходящего.

Тем не менее, представители телеканала РЕН-ТВ говорят о том, что это всего лишь слухи. А его личная помощница по имени Альбина сказала, что ничего такого с Максимом не было.

С самим Виторганом младшим пока ни у кого из представителей прессы так и не получилось связаться, чтобы он лично прокомментировал сложившуюся ситуацию с его здоровьем.


Напомним, что пневмония - одно из самых опасных заболеваний. Ежегодно в мире с таким диагнозом умирает более 250 тысяч людей. По некоторым данным, всего в мире от этой болезни каждый год страдает не менее 17 миллионов людей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:31

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