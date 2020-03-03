Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган обратился в больницу с подозрением на пневмонию





По данным некоторых журналистских источников, Максим Виторган заболел. Он обратился к медикам за помощью из-за того, что у него была сильная одышка, кашель и несбиваемая температура. Знаменитому актеру сообщили, что у него пневмония, и предложили госпитализацию, от которой он якобы отказался. СМИ тут же поспешили выяснить реальную картину происходящего.Тем не менее, представители телеканала РЕН-ТВ говорят о том, что это всего лишь слухи. А его личная помощница по имени Альбина сказала, что ничего такого с Максимом не было.С самим Виторганом младшим пока ни у кого из представителей прессы так и не получилось связаться, чтобы он лично прокомментировал сложившуюся ситуацию с его здоровьем.Напомним, что пневмония - одно из самых опасных заболеваний. Ежегодно в мире с таким диагнозом умирает более 250 тысяч людей. По некоторым данным, всего в мире от этой болезни каждый год страдает не менее 17 миллионов людей.