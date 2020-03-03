АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

Google заявила об уязвимости миллионов смартфонов на процессорах MediaTek

В начале каждого нового месяца американская корпорация Google публикует подробные отчеты об уязвимостях, выявленных на Android-устройствах специалистами поискового гиганта. Новый документ за февраль вскрыл наличие проблемы в огромном числе устройств, в которых установлены SoC от компании MediaTek.
Google заявила об уязвимости миллионов смартфонов на процессорах MediaTek

В новом документе содержатся данные, которые могут стать неприятным сюрпризом для владельцев устройств на процессорах MediaTek – миллионы таких смартфонов и других гаджетов оказались уязвимыми перед взломом. Отмечается, что руткит с кодовым номером CVE-2020-0069 и названием MediaTek-su, позволяет злоумышленникам открыть ядро SELinux и получить доступ к любым приложениям, установленным на таких устройствах, благодаря чему можно успешно обойти все стандартные ограничения самой операционной системы Android. Впервые такую уязвимость специалисты «корпорации добра» выявили еще на планшетах Kindle Fire от торговой площадки Amazon, однако позднее оказалось, что скрипт актуален для огромного количества других моделей.

Сейчас в список уязвимых процессоров от компании MediaTek входит практически вся линейка 64-битный SoC от этого производителя, в том числе ряд популярных моделей чипсетов, вроде МТ6750, МТ6753, МТ6765, МТ6795 и других. Разработчик процессоров, к слову, довольно оперативно отреагировал и выпустил специальное софтверное исправление, которое предотвращает возможность эксплуатации выявленной уязвимости злоумышленниками, однако то, с какими темпами оно будет распространяться, в большей степени зависит не от самой MediaTek, а от сторонних OEM-производителей.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никас Сафронов прокомментировал слухи о романе своего сына с Анастасией…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова решила напоить Ростов-на-Дону…
Оскароносного Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней 37 лет…
Виктория Боня удивила фанатов сменой…
Катя Гордон: "Любовь никогда не унижает, не мстит и не…
Ученые назвали способ развить скорость…
«Микс зеленой гречки и ягод»: Лариса Гузеева поделилась секретами похудения к…
Эксперт рассказала, как во время вспышки коронавируса сделать дезинфицирующее средство своими…
Иван Сурма: Коронавирус может быть связан с испытанием биологического оружия в…
Ученые выяснили, что регулярная чистка зубов снижает риск развития…
"Моя вселенная": Данила Козловский поделился первым фото своего…
Звезда «Дом-2» Елена Беркова готова научить Тилля Линдеманна жесткому…
Дороже Mac Pro: Mediaworkstation a-X2 с двумя 64-ядерными CPU оценили в 80 000…
Google заявила об уязвимости миллионов смартфонов на процессорах…
Эксперты из Master Lu составили топ-10 лучших смартфонов февраля 2020…
"Я с тобой": Эвелина Бледанс поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим мужем Сергеем…
Александра Черно оправдалась за постоянное "лежание на животе" во время…
Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган обратился в больницу с подозрением на…
«Давайте пожалеем Сережу»: Алла Пугачева ответила на критику Сергея…
Тина Канделаки обозначила три главных козыря, которые помогут Little Big победить на…
Компания Sony собирается выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году в двух…
Украшения в ТОПе: Россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8…
Wi-Fi 7 предоставит в три раза более высокую скорость, чем Wi-Fi…
Сын Дениса Клявера Тимофей стал чемпионом России по…
"Отдыхайте и меньше ввязывайтесь в политику": Андрей Разин поздравил Михаила Горбачёва с…
Участника с уголовным прошлым Дмитрия Тузова выгнали из проекта…
Корейский фантастический фильм «Поезд в Пусан 2» выйдет летом 2020…
Коронавирус добрался до IT: Twitter перевел сотрудников на удаленную…
Просмотреть все новости