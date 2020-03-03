Google заявила об уязвимости миллионов смартфонов на процессорах MediaTek





В новом документе содержатся данные, которые могут стать неприятным сюрпризом для владельцев устройств на процессорах MediaTek – миллионы таких смартфонов и других гаджетов оказались уязвимыми перед взломом. Отмечается, что руткит с кодовым номером CVE-2020-0069 и названием MediaTek-su, позволяет злоумышленникам открыть ядро SELinux и получить доступ к любым приложениям, установленным на таких устройствах, благодаря чему можно успешно обойти все стандартные ограничения самой операционной системы Android. Впервые такую уязвимость специалисты «корпорации добра» выявили еще на планшетах Kindle Fire от торговой площадки Amazon, однако позднее оказалось, что скрипт актуален для огромного количества других моделей.Сейчас в список уязвимых процессоров от компании MediaTek входит практически вся линейка 64-битный SoC от этого производителя, в том числе ряд популярных моделей чипсетов, вроде МТ6750, МТ6753, МТ6765, МТ6795 и других. Разработчик процессоров, к слову, довольно оперативно отреагировал и выпустил специальное софтверное исправление, которое предотвращает возможность эксплуатации выявленной уязвимости злоумышленниками, однако то, с какими темпами оно будет распространяться, в большей степени зависит не от самой MediaTek, а от сторонних OEM-производителей.