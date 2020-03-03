«Давайте пожалеем Сережу»: Алла Пугачева ответила на критику Сергея Соседова





Музыкальный критик и член Союза журналистов Москвы публично прокомментировал сольный концерт Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце, посвященный ее 70-летию. Сергей Соседов назвал песни Примадонны «ужасными и бездарными» и заявил об отсутствии «голоса», «месседжа для публики» и «доброты». Журналист отметил, что произошедшее за последние 10 лет изменения в творчестве «некогда певицы» он воспринимает как «личное оскорбление».После крайне субъективной критики Алла Пугачева дала свой комментарий, который отличился спокойствием и проницательностью. По словам Примадонны, Сергея Соседова нужно пожалеть, так как он, по всей видимости, готов пойти на все лишь бы заработать денег. «Иногда я смотрю, что он несет. Думаю, после этого его зовут на телепрограммы и платят. Хотя сомневаюсь, что очень много», - рассказала артистка.В заключение Алла Пугачева подытожила, что никакой обиды у нее нет и за «всякую чушь» в суд на Сергея Соседова подавать не собирается. Более того, она надеется, что музыкальному критику удастся «немного заработать», а интерес к ее персоне только возрастет.