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Тина Канделаки обозначила три главных козыря, которые помогут Little Big победить на «Евровидении»

Тина Канделаки обозначила три главных козыря, которые помогут Little Big победить на «Евровидении». Популярность у фестивальной публики, большое количество поклонников среди европейской аудитории и особый драйв являются их основными движущими силами.

Тина Канделаки убеждена, группа Little Big может победить на «Евровидении» и завоевать признание в Европе. У них есть три козыря, которые гарантируют успех на «Евровидении». «Прежде всего, не многие музыкальные коллективы способны заставить всю Европу повторять движения „ Skibidi“», — рассказала журналистка. Она сообщила, группа Ильи Прусикина уже давно популярна у публики, посещающей фестивали, поэтому на музыкальном конкурсе их ждёт успех.

Они также выступают для европейских любителей музыки и имеют большое количество поклонников среди зарубежной аудитории. Согласно утверждениям общественного деятеля, творчество Little Big наполнено эпатажем, хитовостью и невероятным драйвом. Недавно вокалист группы Илья Прусикин сообщил, их выступление на Евровидении никого не оставит равнодушным. Продюсер Яна Рудковская также отметила, хороший выбор Первого канала: «Я уверена, Little Big сможет поднять на уши Европу. Я очень рада».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:19

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