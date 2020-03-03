Тина Канделаки обозначила три главных козыря, которые помогут Little Big победить на «Евровидении»





Тина Канделаки убеждена, группа Little Big может победить на «Евровидении» и завоевать признание в Европе. У них есть три козыря, которые гарантируют успех на «Евровидении». «Прежде всего, не многие музыкальные коллективы способны заставить всю Европу повторять движения „ Skibidi“», — рассказала журналистка. Она сообщила, группа Ильи Прусикина уже давно популярна у публики, посещающей фестивали, поэтому на музыкальном конкурсе их ждёт успех.Они также выступают для европейских любителей музыки и имеют большое количество поклонников среди зарубежной аудитории. Согласно утверждениям общественного деятеля, творчество Little Big наполнено эпатажем, хитовостью и невероятным драйвом. Недавно вокалист группы Илья Прусикин сообщил, их выступление на Евровидении никого не оставит равнодушным. Продюсер Яна Рудковская также отметила, хороший выбор Первого канала: