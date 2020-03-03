Компания Sony собирается выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году в двух версиях





Sony может выпустить две консоли PS5 в 2020 году: более мощную и дорогую PlayStation Pro, а также дешевый базовый вариант. Ожидается, что Pro-версия будет соответствовать или превышать характеристики Xbox Series X по мощности графического процессора с 12 TFLOP, в то время как обычная модель рассчитана на 9 TFLOP. Идея состоит в том, что японская компания следует стратегии Microsoft и хочет охватить два рынка консолей по уровню цены и производительности.Стоимость PS5 Pro не должна превысить 499 долларов США, а владельцем менее мощной приставки от Sony можно стать за 399 долларов США. Эксперты говорят, что выход PlayStation 5 в 2020 году усложнит работу разработчиков, учитывая популярность PS4 и PS4. Sony, как правило, ждет несколько лет после запуска базовой консоли, чтобы выпустить обновление текущего поколения с улучшенными характеристиками. Поэтому, наличие слишком большого количества продукта может перенасытить рынок, запутать потребителей и нарушить производственный процесс.