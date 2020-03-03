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"Отдыхайте и меньше ввязывайтесь в политику": Андрей Разин поздравил Михаила Горбачёва с 89-летием

Андрей Разин на странице в Instagram поздравил Михаила Горбачёва с 89-летием. Также известный продюсер пожелал бывшему президенту СССР больше отдыхать и меньше ввязываться в политику.
"Отдыхайте и меньше ввязывайтесь в политику": Андрей Разин поздравил Михаила Горбачёва с 89-летием

Андрей Разин разместил черно-белый коллаж из своих и Михаила Горбачёва фотографий, сделанных в разное время. В комментарии продюсер "Ласкового мая" написал, что накануне бывшему президенту СССР исполнилось 89 лет. Он отметил, что считает именинника исторической личностью. Андрей Разин уверен, что Михаил Горбачёв потерял власть, потому что слишком доверял своему окружению. В итоге это привело к тому, что вся команда в один момент его предала. Андрей Разин очень рад, что несмотря на все стрессы, Михаил Горбачёв дожил до 89 лет.

Известный продюсер пожелал бывшему президенту СССР здоровья, долгих лет жизни, отдыхать и меньше ввязываться в политику. Также Андрей Разин пригласил пользователей Сети посетить единственный музей Михаила Горбачёва. В конце публикации он написал: "С днём рождения, дорогой мой дядя Миша. Всегда твой племянник".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:58

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