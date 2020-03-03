Украшения в ТОПе: Россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8 марта





Согласно проведенному опросу, 41% женщин ожидают получить в подарок ювелирные украшения, еще 40% респонденток отдают предпочтение парфюмерии и косметике. 31% российских женщин были бы рады подарочным сертификатам. А вот электроникой и гаджетами интересуются только 16% опрошенных. Что же касается российских мужчин, то они в большинстве своем планируют дарить женщинам парфюмерию и косметику, такой ответ дали 43% опрошенных. А вот самый популярный среди женщин подарок – ювелирные украшения, - в качестве подарка на 8 марта называют только 26% опрошенных россиян. Еще 22% мужчин планируют порадовать близких дам подарочными сертификатами, вдвое меньшее количество (11%) заявили, что планируют дарить одежду, обувь и бытовую технику.Узнали авторы исследования и о том, какую сумму мужчины готовы потратить на подарок для женщин к 8 марта в 2020 году. Большинство опрошенных (35%) готовы выделить на эти цели 1-3 тысячи рублей, 24% мужчин планируют расстаться с суммой, эквивалентной 3-5 тысячам, а вот самый низкий (до 1000 рублей) и самый высокий (5-10 тысяч рублей) праздничный бюджет оказался у двух самых малочисленных групп опрошенных россиян – 18% и 11% соответственно.