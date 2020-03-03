Участника с уголовным прошлым Дмитрия Тузова выгнали из проекта «Дом-2»
Участник «Дом-2» Дмитрий Тузов, у которого за плечами было уголовное прошлое, был изгнан с проекта. У молодого человека не получилось построить любовь в рамках телестройки.
Более того, многих участниц насторожил тот факт, что парень вел себя агрессивно, и выяснилось, какое у него прошлое. После этого его коллеги по телестройке даже просили, чтобы ведущий телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Андрей Черкасов выяснил, а что скрывает Тузов на самом деле и поведал им.
Впрочем, о своем заключении Дмитрий проболтался сам. Он рассказал, что у него, правда, некогда были проблемы с законом. Однако участники «Дом-2» так и не прониклись ему доверием, а ко всему их волновали и тату парня, которые в форме свастики.
В итоге Дмитрия Тузова все-таки выгнали за ворота. Что именно случилось пока неизвестно, но скорее всего об этом расскажут в предстоящих эфирах. По одной из версий, Тузов стал просто неугоден продюсерам «Дом-2» из-за скандала с неоднозначными наколками на теле.
Более того, многих участниц насторожил тот факт, что парень вел себя агрессивно, и выяснилось, какое у него прошлое. После этого его коллеги по телестройке даже просили, чтобы ведущий телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Андрей Черкасов выяснил, а что скрывает Тузов на самом деле и поведал им.
Впрочем, о своем заключении Дмитрий проболтался сам. Он рассказал, что у него, правда, некогда были проблемы с законом. Однако участники «Дом-2» так и не прониклись ему доверием, а ко всему их волновали и тату парня, которые в форме свастики.
В итоге Дмитрия Тузова все-таки выгнали за ворота. Что именно случилось пока неизвестно, но скорее всего об этом расскажут в предстоящих эфирах. По одной из версий, Тузов стал просто неугоден продюсерам «Дом-2» из-за скандала с неоднозначными наколками на теле.