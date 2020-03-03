Корейский фантастический фильм «Поезд в Пусан 2» выйдет летом 2020 года





Фантастический фильм ужасов «Поезд в Пусан» появился в кинопрокате четыре года назад и стал самой кассовой премьерой 2016 года в Малайзии, Гонконге и Сингапуре. Действие фильма происходит во время зомби-апокалипсиса в поезде высокоскоростной железной дороги. Фильм получил положительные отзывы, как зарубежных кинокритиков, так и отечественных.Режиссером сиквела «Полуостров», который появится в кинотеатрах летом этого года, остался тот же южнокорейский мультипликатор Ён Сан Хо. Со времени премьеры «Поезд в Пусан» талантливый кинодеятель успел поучаствовать в съемках фильма «Телекинез» 2018 года и снова приступить к работе с хоррором. Продюсером ожидаемого продолжения стал Джеймс Ван, более известный по картинам «Астрал» и «Форсаж 8». За написание сценария отвечал Гари Доберман, участвовавший в создании сюжета и текста для «Проклятия Аннабель» и «Оно».По словам режиссёра, действие второй части киноленты будет происходить спустя четыре года после зомби-апокалипсиса и расскажет «совсем другую историю», которая обязательно увлечет зрителей во время просмотра.