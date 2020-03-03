Вера Брежнева появилась на обложке журнала L'Officiel

Вера Брежнева активно пользуется социальными сетями и держит своих преданных поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Сегодня известная певица похвасталась новыми кадрами, сделанными на весенней фотосессии. В комментарии исполнительница написала, что с большой нежностью хочет представить фанатам необычную съёмку, которая стала одной из ее любимых. Вера Брежнева отметила, что не каждую обложку снимают на плёнку, но журнал L'Officiel сделал это и получилась очень стильная и интересная история.Подписчики уже оставили почти 30 000 лайков. Многие написали, что Вера Брежнева получилась на фото нежной и настоящей. Многие сравнили исполнительницу с "Богиней весны" и назвали ее "королевой цветов". Также пост своей коллеги оценила и Наталья Подольская, которая поставила несколько стикеров.