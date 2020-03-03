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Коронавирус добрался до IT: Twitter перевел сотрудников на удаленную работу

Популярная сеть микроблогов Twitter перевела своих специалистов на работу в удаленном режиме. Это решение руководства компании, как отмечается в официальном заявлении, вызвано эпидемией коронавируса.
Коронавирус добрался до IT: Twitter перевел сотрудников на удаленную работу

Сотрудники Twitter в Южной Корее, Японии и Гонконге отныне будут на постоянной основе заниматься решением поставленных перед ними задач непосредственно из дома. Сейчас компания работает над наладкой системы, которая позволит эффективно выйти из сложившейся ситуации. Работники сети в других странах пока еще приходят в офис, впрочем, если необходимости личного присутствия в офисе нет, удаленный режим работы для них также является более предпочтительным. Для безопасности оставшихся сотрудников во всех помещениях регулярно проводят работы по очистке и дезинфекции, что в самой компании считают критически важным моментом. «Наша основная цель при принятии такого решения заключается в снижении риска случайного распространения вируса от любого из сотрудников», - отмечают в администрации сети.

В сообщении руководства Twitter отмечается, что данная политика вступает в силу сразу же после ее объявления и сохранит свою актуальность до тех пор, пока ВОЗ и ЦКЗ США не сочтут целесообразным прекратить принятие мер предосторожности из-за отсутствия угрозы пандемии или при разработке эффективных и доступных вакцин против нового штамма COVID-19.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:39

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