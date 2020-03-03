Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемки ситкома «Сваты-7»





По сообщению российских СМИ, съемки завершающего сезона комедийного сериала «Сваты» в скором времени подойдут к концу. Уже появилась информация о том, что площадку в Беларуси покинули Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, исполнявшие роли Ларисы Буханкиной и Валентины Будько соответственно. Стоит отметить, что днями ранее создатели проекта прекратили сотрудничество с Анной Кошмал, а впоследствии с Людмилой Артемьевой и Николаем Добрыниным. Последние в настоящее время выступают в России с театральными постановками.Известно, что Железняк и Кравченко после завершения работы над «Сватами» занялись подготовкой к спектаклю «Сирена и Виктория», в котором сыграли 1 марта в Балашихе. Опубликованные с мероприятия фотографии опровергли все теории фанатов относительно того, что съемки «Сватов-7» еще продолжаются в Дуличах. При этом, создатели сериала неохотно общаются с прессой, а ассистент режиссера сообщил, что «пока вообще не о чем говорить».